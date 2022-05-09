أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-5-2022 في الأسواق المحلية

يبحث المصريون عن أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق التاسع من مايو 2022، نتيجة إلى الاضطرابات الكبيرة والشائعات التي تدور حول ذلك المعدن.

وسجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا ملحوظا بنحو 25 جنيها للجرام الواحد، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في جمهورية مصر العربية هبوطا ملحوظا مسجلا 1200 لـ1175.

وشهدت أسعار الذهب صعودا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بعد الاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية، والتي منها الحرب الروسية الأوكرانية.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-5-2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصري 1175 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18

بلغت أسعار الذهب عيار 18 في السوق المحلي المصري 1007 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24

وحققت أسعار الذهب في الأسواق المحلية نحو 1343 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الجنيه الذهب

ووصلت أسعار الجنيه الذهب في الأسواق المصرية إلى 9400 جنيها.