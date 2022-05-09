سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 9-5-2022 مقابل الجنيه

الاقتصاد
الدينار الكويتى-
الدينار الكويتى- ارشيفية
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 9-5-2022، مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.84 جنيه للشراء، و60.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى


60.09 جنيه للشراء.

60.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى


57.84 جنيه للشراء.

60.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر


57.87 جنيه للشراء.

60.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib


57.86 جنيه للشراء.

60.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية


56.47 جنيه للشراء.

60.37 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي


58.73 جنيه للشراء.

60.36 جنيه للبيع.

 

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