الزراعة" تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بجولة في محافظة المنيا تفقد خلالها بعض حقول القمح ومتابعة الحصاد يرافقه  المهندس اسماعيل رضوان مدير مديرية الزراعة في المنيا.

 
كما حرص كل قيادات الوزارة المعنية ومديرو مديريات الزراعة في المحافظات على التواجد مع المزارعين لتوعيتهم بأساليب الحصاد الجيدة وكذلك تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن وايضا  التعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها فورا.

 
وأشار "الشناوى" إلى أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي وكافة الأجهزة المعنية من أجل تسهيل توريد القمح وتحقيق المستهدف باستلام حوالى 6 مليون طن هذا العام.

 
وفي سياق متصل قام محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بجولة مماثلة في منطقة وادي النطرون يرافقه المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية لمتابعة حصاد القمح وتشجيع المزراعين على التوريد.

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