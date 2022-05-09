حقيقة وقف البيع.. جولة في أسواق الذهب بالإسكندرية (فيديو وصور)

تداول رواد التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منشورات تفيد بوقف بيع الذهب في مصر، وذلك وسط حالة جدل بشأن المبالغة في تسعير الذهب.

ونفت هذه الأنباء شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر قفزات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، ووصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 1250 جنيهاً، وهو الأعلى على الإطلاق خلال الساعات الماضية، وهو مستمر في التغيير على مدار اليوم.

وفي جولة ''للفجر'' داخل سوق فرنسا للذهب بمنطقة المنشية بالإسكندرية التقينا مع أحد التجار لبيع وشراء الذهب، ويقول "محمود عدس" صاحب محل للذهب: ارتفع سعر الذهب خلال الأيام الماضية خاصة بعد أزمة وقف بيع الذهب، والتي ليس لها أي أساس من الصحة، فقد توقف الذهب ليوم واحد فقط وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار وفائدة البنوك الخارجية.

وأضاف أن هذا قد أثر على أسعار الذهب وأدى إلى ارتفاعه، وأصبح هناك قفزة في أسعاره، وبالتالي أصبح هناك إقبال على شراء سبائك الذهب والجنيهات الذهبية، حتى أصبح هناك عجز إلى حد ما في بعض المحلات بسبب نقصها في السوق، ولكن خلال الأيام المقبلة سيكون هناك مجموعة جديدة.

وتابع "محمود عدس"، وصل سعر الذهب خلال الأيام الماضية حتى وصل لأقصى سعر وهو ١٢٨٠ جنيهاً لعيار ٢١، أما عيار ١٨ فقد وصل إلى ١٠٢٨.٥ جنيهاً، ووصل سعر عيار الـ ٢٤ إلى ١٣٧١.٥، وتتغير الأسعار على مدار اليوم.

وتابع أن الإقبال كبير على شراء سبائك الذهب والجنيهات، ولكن كان هناك حالة من الركود خلال العيد بعد أن عدنا لفتح المحلات من اليوم الثالث حتى الأيام الماضية، ولكن حالياً الإقبال معقول والأسعار مستقرة إلى حد ما.

وأضاف، الأفضل في الاستثمار شراء سبائك وجنيهات ذهب، خاصة في حال ارتفاع الأسعار، وهناك مشغولات مصنعيتها مثل السبائك، لذلك يقبل الناس على شرائها.

وأضاف أحد التجار أن خلال الأيام المقبلة سيكون هناك ارتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب، خاصة مع ارتفاع الدولار والفائدة البنكية، وهذا يؤثر على سوق الذهب بشكل كبير.

لينك اللايف

سوق الذهب بالإسكندرية

سوق الذهب بالإسكندرية

سوق الذهب بالإسكندرية

سوق الذهب بالإسكندرية

سوق الذهب بالإسكندرية

سوق الذهب بالإسكندرية

سوق الذهب بالإسكندرية

سوق الذهب بالإسكندرية