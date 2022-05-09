تشكيل وحكام لقاء السكة الحديد مع بورتو السويس

تنطلق في الرابعة عصرا مباريات الجولة السادسة والعشرون للقسم الثاني حيث يلتقي السكة الحديد مع بورتو السويس بستاد السكة.



يدخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يتكون من..



عبد الكافي رجب، محمد حسين عضل،عبد الله شلبى، اسامة صبحى،اسلام رمضان،امير حجازي، احمد ربيع، خالد بسبونى، محمد سعيد ميشو، طارق وطنى، خالد بسبونى، اسلام فتحي.



ويتواجد في البدلاء، ابراهيم شعللها، محمد عاطف، شوقى فتحي، سليم محمد، اسلام طارق، تبو النصر حلمي، أحمد سقراط، عبد الله بيكا، حمودي شتا.



بينما يدخل فريق بورتو اللقاء بقيادة اشرف توفيق من..



مصطفى محمود، نور العريان، محمود بحيرى حرشه، عمرو قلاوه، محمد اشرف، صلاح هشام لالا، محمد شاهين، بإسم عادل، حسين الحسنيى، مصطفى علي، مصطفى علي، مصطفى مارسيلو..



ويتواجد في البدلاء، مصطفى مدحت شيكو، محمد كوتا، محمد فيليكس، اسلام عادل، اسلام مسعود، أحمد حسني، محمود أجوجو، ايمانويل ايجيتور، بلال خميس.



ويدير اللقاء الحكم محمود ناصف منطقة كفر الشيخ وماهر كامل مساعد اول وناصر محمد علي مساعد ثاني وطارق محمد ابراهيم حكم رابع