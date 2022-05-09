ارتفاع صادرات الصين في أبريل 3.9 %

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 3.9‭ ‬في المئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بينما ظلت الواردات دون تغيير.


وكان محللون توقعوا ارتفاع الصادرات 3.2 بالمئة بعد زيادة 14.7 بالمئة في مارس.


وكان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 3.0 في المئة بعد أن تراجعت بنسبة 0.1 في المئة في الشهر السابق، حسب ما نقلت "رويترز".


وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 51.12 مليار دولار في أبريل، مقابل توقعات بفائض قدره 50.65 مليار دولار في الاستطلاع. وسجلت البلاد فائضا قدره 47.38 مليار دولار في مارس.

 

 

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