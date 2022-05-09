رحمة أحمد بطلة "الكبير قوي تتصدر "تريند" جوجل.. اعرف السبب

تصدرت الفنانة رحمة أحمد النجمة الصاعدة، بطلة مسلسل "الكبير قوي" في جزئه الأخير الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، اليوم الاثنين، تريند محرك البحث الشهير جوجل.

رحمة أحمد

وتساءل الكثيرون عن سبب تصدر رحمة أحمد البحث عبر مواقع التواصل، ولا سيما بعد نجاح شخصية "مربوحة" التي قدمتها في مسلسل الكبير قوي، والذي شاركت بطولته النجم أحمد مكي.

رحمة أحمد تتصدر جوجل

واعتلت رحمة أحمد صدارة البحث قبل ساعات من استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على عبر فضائية "ON".

كلمة أخيرة يستضيف رحمة أحمد

وتحل النجمة رحمة أحمد، مسا اليوم الإثنين، في تمام الـ9:30 مساء بتوقيت ضيفة على الإعلامية لميس الحديد عبر قناة "on"، في حلقة تتناول تفاصيل مشاركتها النجم مكي في "الكبير قوي".

موضوعات تخص رحمة أحمد

وتوجد العديد من الموضوعات التي تخص رحمة أحمد ويترقب الجمهور معرفة تفاصيلها، على رأسها قيمامها بدور الزوجة الثانية للكبير، وتفاصيل اختيارها للدور، وكيفية اكتشافها.

معلومات عن رحمة أحمد

تخرجت رحمة أحمد من كلية العلوم جامعة حلوان، وبدت عليها موهبة التمثيل مبكرا إ شاركت في مسرح الجامعة، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية.

رحمة أحمد في مسلسل الكبير قوي

شاركت رحمة أحمد في برنامج "أمين وشركاه" الذي قام ببطولته الفنان أحمد أمين في الجزء الأول والثانى، ويعتبر مسلسل "الكبير قوى 6الجزء السادس بمثابة انطلاقة كبيرة لها.

أعمال رحمة أحمد

قدمت رحمة أحمد العديد من الأعمال المسرحية كان آخرها "ديچافو" والذي عرض على مسرح الهناجر، وأخرجه أحمد فؤاد، وشارك ببطولته تامر نبيل وأحمد السلكاوي وحمزة العيلي وبسمة ماهر.

اعتذار دنيا سمير غانم ومشاركة رحمة أحمد

واعتذرت النجمة دنيا سمير غانم عن المشاركة في مسلسل الكبير قوي 6 والذي عرض في رمضان 2022، يتتم الاستعانة بالفنانة رحمة أحمد وتقوم بدور الزوجة الثانية لـ "الكبير" أحمد مكي الذي أعلن عن زوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأولى في العمل الدرامي الذي نال إعجاب الكثيرين، وخاصة دور “مربوحة” الذي شغل اهتمام الكثيرين بعد الأداء المبهر لها.