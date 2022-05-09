موانيء البحر الأحمر تتداول 3788 طن بضائع عامة ومتنوعة

تداولت موانيء البحر الأحمر اليوم الاثنين، 3788 طن بضائع عامة ومتنوعة و165 شاحنة و38 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن ميناء "سفاجا" شهد مغادرة السفينة "بوسيدن اكسبريس" و100 شاحنة بحمولة 2410 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و7 شاحنات و21 سيارة ملاكي والسفينة "الحرية" و51 شاحنة بحمولة 1293 طن بضائع عامة ومتنوعة. وأوضحت أن ميناء "نويبع" شهد مغادرة السفينة "سيناء" وتم تصدير 7 شاحنات بحمولة 85 طن بضائع عامة وسيارتين ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة "سإء طءضإ1" بحمولة 15 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة، وسجلت موانيء الهيئة سفر 538 راكبا.

البعثات التجارية:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تنظيم بعثة تجارية إلى أنجولا خلال الفترة من 27 يونيو إلى أول يوليو في إطار خطة زيادة الصادرات والنفاذ إلى السوق الإفريقي الذي يعتبر أحد أبرز الأسواق التي يركز عليها المجلس التصديري.

وقالت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، مي حلمي، إن البعثة المرتقبة تستهدف 8 قطاعات رئيسية في الصناعات الهندسية وهي قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والطلمبات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات والمعدات ومكونات السيارات والآلات الزراعية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأشارت إلى أن السوق الأنجولي أحد أكبر وأهم الأسواق في إفريقيا، حيث يعد اقتصادها من أسرع الاقتصادات نموا في القارة السمراء بناتج محلي إجمالي يتجاوز 62 مليار دولار، وهو ما يجعل أنجولا أحد أبرز الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات إليها.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه سيتم العمل مع هذه القطاعات كمرحلة أولى لضمان التركيز على تحقيق النتائج المرجوة من البعثة، وهي زيادة الصادرات للسوق الأنجولي والتوسع في وجود السلع الهندسية في كافة الأسواق الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية حققت ارتفاعا بنحو 32% لتبلغ 983 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022، وذلك مقارنة بنحو 743 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.