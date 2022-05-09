تراجع صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 26% في أبريل



تراجعت الصادرات الصينية إلى روسيا في أبريل للشهر الثاني في ظل معاناة جارة الصين الشمالية من عقوبات اقتصادية، بينما ارتفعت الشحنات الروسية إلى الصين، وهو أمر بمثابة مُسكن للشركات الروسية المتضررة بشدة والتي تواجه عزلة اقتصادية دولية.

وانخفضت الشحنات المتجهة إلى روسيا بنسبة 25.9% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق قياسا بالدولار، ليتفاقم التراجع الذي كان بنسبة 7.7% في الشهر السابق وفقا لحسابات "رويترز" التي تستند إلى بيانات جمركية، اليوم الاثنين.

ومع ذلك، ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 56.6% في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 26.4% في مارس.

وتعد روسيا مصدرا رئيسيا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية بالنسبة للصين.

وفي شهري يناير وفبراير، ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا والواردات منها بنسبة 41.5% و35.8% على الترتيب.

ارتفاع صادرات الصين فى أبريل

أظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 3.9‭ ‬% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، بينما ظلت الواردات دون تغيير.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز"، ارتفاع الصادرات 3.2% مقارنة بزيادة قدرها 14.7% في مارس.

كما كان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 3% بعد أن تراجعت بنسبة 0.1% في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 51.12 مليار دولار في أبريل 2022، مقابل توقعات بفائض قدره 50.65 مليار دولار في الاستطلاع.