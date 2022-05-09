محافظة الوادي الجديد تورد أكثر من 168 ألف طن قمح



أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن إجمالي ما تم توريده من أقماح داخل المحافظة 65 ألفا و607 آلاف طن، فضلا عن تصدير 102 ألف و784 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 168 ألفا و391 طنا و430 كيلو قمح.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي: “ تتم المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة ويتم استلام محصول القمح من المزارعين بالجمعيات الزراعية التعاونية إلى جانب المرور الدورى من قبل المسؤولين بإدارات التعاون الزراعى على الجمعيات الزراعية ومتابعة توريد المحصول والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدني 12 أردبا للفدان”.

وأضاف أنه يتم تيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين وحل أية مشكلات طارئة خلال عملية التوريد، مشيرا إلى أنه تم حصاد 220 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة والتي تقدر ب` 342 ألف فدان.

