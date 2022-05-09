موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد، سجلت، اليوم الاثنين، دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال.

وذكرت المنطقة - فى بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، وخروج 5 سفن، ويوجد على الرصيف سفينة ومن المنتظر دخول 6 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتى حاويات، ويوجد على الرصيف سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول أخريين، كما يوجد على الرصيف سفينتا بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.



حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر اليوم:



شهدت موانيء البحر الأحمر اليوم الاثنين، تداول 3788 طن بضائع عامة ومتنوعة و165 شاحنة و38 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن ميناء "سفاجا" شهد مغادرة السفينة "بوسيدن اكسبريس" و100 شاحنة بحمولة 2410 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و7 شاحنات و21 سيارة ملاكي والسفينة "الحرية" و51 شاحنة بحمولة 1293 طن بضائع عامة ومتنوعة. وأوضحت أن ميناء "نويبع" شهد مغادرة السفينة "سيناء" وتم تصدير 7 شاحنات بحمولة 85 طن بضائع عامة وسيارتين ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة "سإء طءضإ1" بحمولة 15 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة، وسجلت موانيء الهيئة سفر 538 راكبا.