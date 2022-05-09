رئيس جامعة بنها يستقبل فريق زيارة تجديد الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب

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جامعة بنها
جامعة بنها
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استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، زيارة فريق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لتجديد الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب البشري.

حضر اللقاء، الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة رشا شاكر الدسوقي مدير وحدة الجودة ومنسق زيارة الاعتماد بكلية طب بنها.

وقال رئيس الجامعة، إن جامعة بنها حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة وتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030
من ناحية أخرى استعرض رئيس جامعة بنها خلال اللقاء عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بالجامعة ومنها مشروع  إنشاء المستشفى الجامعي الجديد والذي يعد أحد أكبر المشاريع الطبية وإنجازًا طبيًا، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، كما استعرض مشروع مبنى جديد لكلية الطب ومبنى المعامل المركزية بجامعة بنها والمرحلة الثانية لمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور محمد جمال الدين الأشهب أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الطب لتجديد اعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.
 

الدكتور جمال سوسة القليوبية ضمان الجودة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
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