إقامة معرض الأردن الدولي للسيارات في أكتوبر المقبل

وقعت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها الأردنية، اتفاقية تنظيم معرض الأردن الدولي للسيارات، ليقام في عمان خلال الفترة ما بين 18 - 22 من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.



وأوضح بيان للنقابة اليوم الاثنين، أن المعرض ستنظمه الشركة العصرية للمؤتمرات والمعارض واللقاء للتطوير الإداري والفني، بالتعاون مع النقابة.



و قال النقيب سلامة الجبالي، إن النقابة تسعى من خلال المعرض، لتوفير فرصة لأعضائها لعرض منتجاتهم، مشيرًا إلى أن وكلاء السيارات والقطاعات المرتبطة، يسعون باستمرار لتوفير متطلبات السوق المحلية من أنواع المركبات كافة، للمواطنين والشركات التجارية والصناعية، من حيث طرح "الموديلات" الحديثة من المركبات، وتحديث مراكز الصيانة الخاصة بهم وتوفير قطع الغيار الأصلية، إضافة للعروض والتسهيلات الخاصة للشراء.



وأضاف ان معرض السيارات سيوفر للزوار فرصة الاطلاع على جميع أنواع المركبات وقطع الغيار الأصلية والإطارات وغيرها من مستلزمات المركبات المتوفرة في السوق المحلية من خلال الوكلاء، إضافة إلى عرض خدمات مراكز الصيانة المنتشرة في المملكة، وأجنحة عرض لشركات التسهيلات التجارية وشركات التأمين وغيرها من الخدمات.



وسينتشر المعرض على مساحة تزيد عن10 آلاف متر مربع، ليكون فرصة مناسبة أمام وكلاء السيارات لعرض موديلات 2022 و2023 من مختلف فئات المركبات.