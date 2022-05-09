ارتفاع صادرات غرفة تجارة عمان 29 %

ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية وأجنبية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2022 بنسبة 29 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا لمعطيات إحصائية أصدرتها الغرفة اليوم الاثنين، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى نحو 254 مليون دينار، مقارنة مع نحو 197 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وتزامن ذلك مع زيادة بعدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4.7 بالمئة، لتصل إلى 8049 شهادة مقابل 7685 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 1422 شهادة، ودولة الامارات العربية المتحدة 1148 شهادة، والعراق 392 ومصر 322، تلاها الهند 68 شهادة.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي على العديد من الدول، جاء العراق بمقدمتها بقيمة بلغت 44 مليون دينار، ثم مصر 42 مليون دينار، والهند 26 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو 25 مليون دينار فالسعودية بقيمة 21 مليون دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الثلث الأول من العام الحالي 111 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 82 مليون دينار، فالزراعية 30 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 16 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.



وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.



وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول.