تفاؤل كبير بمستقبل سوق السفر العربي والسياحة الدولية بالمنطقة

طرح خبراء قطاع السفر والسياحة الدولية أهم الأفكار والابتكارات، لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتحركات العالمية التي تقود هذا القطاع نحو الأمام، وخلال الجلسة الافتتاحية للنسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي، اليوم، تم تسليط الضوء على المرونة والاستجابة والاستدامة والابتكار كمحفزات للنجاح على المدى الطويل، مع تسليط الضوء على مستقبل السفر والسياحة الدوليين داخل المنطقة وخارجها.

وأدار الجلسة الافتتاحية إيليني جيوكوس، مذيع ومراسل في شبكة سي إن إن الإخبارية، وكان من بين المتحدثين في الجلسة الافتتاحية كلًا من عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسكوت ليفرمور كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس ويوكيم جام سليفير، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في هيلتون وبلال قباني، رئيس الصناعة والسفر والسياحة في جوجل وأندرو براون، المدير الإقليمي لأوروبا للشرق الأوسط وأوقيانوسيا في المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الماضية؛ ومن ضمنها إعطاء الجوائز الخاصة للمنشآت الفندقية في دبي تقديرًا للجهود التي قامت بها لتعزيز الاستدامة في قطاع السياحة، أسهمت في تعزيز مفهوم الاستدامة في قطاع السفر والسياحة والضيافة، فضلًا عن تسليط الضوء على أهميته لسكان وزوار دبي، من خلال إطلاق مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة.

وأضاف أن الاستراتيجية الناجحة لتعافي قطاع السياحة تساهم في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما خلال مرحلة ما بعد الجائحة والتي تزيد من المشهد التنافسي، بالتزامن مع الاستمرار في تبني الإبداع والابتكار للبقاء في الصدارة، مع مواصلة التركيز على الوسائل البديلة للنمو، والسعي نحو تحقيق هدف القيادة الحكيمة لجعل دبي الوجهة المفضلة للزيارة وأفضل مدينة في العالم للحياة والعمل.

واستشهد المتحدثون بعدة أمثلة ناجحة أبرزها معرض إكسبو 2020 دبي كدليل على نجاح الإمارة في متابعة التزاماتها المتعلقة بالسفر والسياحة مشيرين إلى أن الوجهات في جميع أنحاء الشرق الأوسط تعمل جاهدة لتعكس هذا النجاح.

وأشار سكوت ليفرمور إلى أن السفر الداخلي قد انتعش بوتيرة أسرع من السفر الدولي في الشرق الأوسط، حيث شكلت الرحلات الإقليمية 55% من الطلب في عام 2019، كما زادت هذه النسبة إلى أكثر من 80% خلال ذروة مرحلة ما بعد الجائحة.

وتوقع ليفرمور باستمرار نسبة الرحلات الإقليمية التي يمثلها السفر الدولي بالتعافي في المستقبل، فقد أشار بذات الوقت إلى أن أهمية السفر المحلي من المرجح أن تستمر بالنمو والانتعاش أيضًا.

وسلط المتحدثون الضوء على دور الأحداث الضخمة، مثل إكسبو 2020 دبي، في ضمان استمرار تعافي السياحة في الشرق الأوسط بشكل أسرع من المناطق الأخرى، لافتين إلى أنه في حين أن القضايا المتعلقة بسلسلة التوريد وأسعار النفط تمثل تحديات للقطاع، إلا أنهم ما زالوا متفائلين بحذر نظرًا لارتفاع مستويات الطلب المعلق في أعقاب الجائحة.

بدورها، أشادت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط بالرؤى التي قدمها المتحدثون حول مستقبل قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، حيث يبذل المتخصصون في الصناعة قصارى جهدهم لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة في أعقاب الجائحة العالمية.

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل بين كبريات الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر.