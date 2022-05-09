الزمالك يتعاقد مع نجم بورسعيد لمدة خمس سنوات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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تعاقد نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع زياد محمد عبد الفتاح لاعب نادي بورسعيد للكرة الطائرة لمدة 5 سنوات.

ويلعب زياد محمد عبد الفتاح في مركز صانع الألعاب ويعد من الركائز التي يعول عليها النادي في المواسم المقبلة.

ووقع زياد محمد عبد الفتاح، اليوم في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وطارق عمار رئيس  مجلس إدارة نادي بورسعيد والنائب حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري وفؤاد عمار عضو مجلس إدارة نادي بورسعيد والنائب سليمان وهدان عضو مجلس الإداره

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