غدًا.. انطلاق "ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا"

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة غدا بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوروبية "ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا" تحت شعار "ريادة الأعمال للمرأة... كوني أحدهم" والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز السيدات لبدء أعمالهن الخاصة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق لزيادة مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية.

ويتضمن الملتقى - الذي يعقد في مقر الغرفة - جلسات حوارية تناقش التخطيط للنظام البيئي الخاص بالشركات الناشئة في إمارة الشارقة ومسؤولية تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واستعراض الآليات المبتكرة لتمويل مشروعات رائدات الأعمال إلى جانب استضافة عدد من رائدات الأعمال لمشاركة قصص نجاحهن والتحديات التي واجهتهن وكيف تغلبن عليها.

كما سيخصص جزء من الملتقى لتنظيم ورش عمل إرشادية حول كيفية بناء علاقات مهنية فاعلة وأحدث الممارسات في التواصل السريع مع العملاء وكيفية تقديم العروض للمستثمرين وستُختتم فعاليات الملتقى بجلسة للتواصل والتعارف بين الحضور.

ويشكل الملتقى منصة مثالية لسيدات الأعمال الإماراتيات للالتقاء بنظرائهن الأوروبيات لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في تأسيس وإدارة وتطوير الأعمال إلى جانب فتح قنوات تواصل لهم مع المجتمعات النسائية الاقتصادية الأوربية واكتشاف آفاق جديدة من العمل المشترك.

ويتيح الملتقى عقد لقاءات جانبية لتبادل الآراء حول السبل الممكنة لإقامة شراكات استثمارية مستقبلية في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها فضلا عن توضيح أثر المتغيرات الإقليمية والدولية على مساهمة المرأة في النشاط التجاري والتحديات التي تحول دون تفعيل وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي.

ويسلط الملتقى الضوء على تجربة الإمارات في تمكين ودعم المرأة الإماراتية التي حققت حضورا متميزا في مختلف المجالات الحيوية ومن أبرزها الميدان الإقتصادي وكانت لها بصمة متميزة في قطاع الأعمال في الدولة الأمر الذي مكنها من تبوء مرتبة ريادية على مستوى المنطقة وأثبتت أنها ركن أساسي وشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

كما يستعرض الملتقى أهم المقومات الإقتصادية لإمارة الشارقة وعوامل الجذب الإستثمارية الفريدة وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية وتشريعية متطورة والترويج للفرص الإستثمارية والحوافز والتسهيلات وبيئة الأعمال الاقتصادية الملهمة التي توفرها الإمارة لسيدات الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وتشجيعهن على تأسيس أعمال في الإمارة إلى جانب استعراض دور غرفة الشارقة الداعم لحضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال جملة من البرامج والمبادرات النوعية والفاعلة التي أطلقتها في هذا المجال عن طريق رؤية استراتيجية مرسومة لتحقيق هذا الهدف.