67 % نموا في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان خلال 2021

نما حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان خلال العام 2021 بنسبة 67% ليصل إلى أكثر من ملياري درهم، مقابل 1.2 مليار درهم في العام 2020، فيما بلغ معدل نمو التبادل التجاري خلال السنوات العشر الماضية 166% حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشارت البيانات إلى أن أهم 5 سلع تم استيرادها من اليونان خلال 2021 تضمنت زيوت نفط وزيوتا متحصلا عليها من مواد معدنية بقيمة 510 ملايين درهم، وسجائر بقيمة 134 مليون درهم، وصفائح وألواح ألومنيوم بقيمة 77 مليون درهم، وأحجار بناء بقيمة 67 مليون درهم، وأدوية بقيمة 65 مليون درهم.

وتصدرت سلعة ألومنيوم خام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى اليونان العام الماضي مسجلة ما قيمته 244 مليون درهم، فيما تصدرت أجهزة الهواتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية مسجلة ما قيمته 124 مليون درهم.

وأظهرت البيانات، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2012 بلغ 772 مليون درهم ليرتفع إلى 907 ملايين درهم في العام 2013، وسجل إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين عام 2014 نحو 841 مليون درهم مرتفعًا إلى 991 مليون درهم في العام 2015.

وشهد العام 2016 تجاوز التبادل التجاري بين البلدين حاجز مليار درهم ليرتفع إلى 1.18 مليار درهم عام 2017، وإلى نحو 1.5 مليار درهم عام 2018 ونحو 1.67 مليار درهم في عام 2019.