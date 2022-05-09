1.4 مليار درهم الاستثمارات المباشرة المشتركة بين الإمارات واليونان بنهاية 2020

بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة المباشرة بين الإمارات واليونان بنهاية 2020 نحو381.1 مليون دولار /1.4 مليار درهم / منها 127.6 مليون دولار /468 مليون درهم / إجمالي الاستثمار الأجني المباشر القادم من اليونان إلى الإمارات، ونحو 253.5 مليون دولار/931 مليون درهم/ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى اليونان حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وحقق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من اليونان إلى الإمارات بنهاية العام 2020 زيادة بنسبة 116% ليصل إلى 127.6 مليون دولار /468 مليون درهم/ مقابل 59.3 مليون دولار /217 مليون درهم/ خلال العام 2011.

وتوزعت الاستثمارات اليونانية في الدولة في 6 قطاعات تصدرتها الأنشطة العقارية بقيمة 175 مليون درهم، والنقل والتخزين بقيمة 174 مليون درهم، والبناء والتشييد بقيمة 73 مليون درهم، والتصنيع بقيمة 28 مليون درهم، وتجارة الجملة والتجزئة بقيمة 12 مليون درهم، وأنشطة أخرى بقيمة 6 ملايين درهم.

وارتفع إجمالي الاستثمار المباشر من الإمارات إلى اليونان بنهاية العام 2020 إلى 253.5 مليون دولار /931 مليون درهم /بزيادة عن العام 2019 والبالغ 229.2 مليون دولار /841 مليون درهم/.