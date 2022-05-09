2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 408 مبايعات بقيمة 1.44 مليار درهم منها 37 مبايعة أراض بقيمة 600.9 مليون درهم و371 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 841.45 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 127 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 534 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة الورقاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها مليار درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 81.3 مليون درهم و78 رهن فلل وشقق بقيمة 921.21 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 297 مليون درهم وآخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 184 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 14.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة مليوني درهم.