أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

هدأت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت بشكل كبير في السوق المحلي أمس، بضغط من التراجع في البورصة الدولية للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار21: 1175 جنيها.

سعر الذهب عيار 24: 1360 جنيها.

سعر الذهب عيار ١٨: 1020 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 9520 جنيه.

سعر الذهب عالميًا:

هبطت أسعار الذهب بما يزيد على 1% مع تضرر جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار لأعلى مستوى في عقدين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.52% إلى 1854.30 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1854.50 دولار.

وبدعم من توقعات بتشديد نشط للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 وتراوح الدولار قرب أعلى مستوى له منذ عام 2002، ويجعل ذلك الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 21.78 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1% إلى 953.50 دولار في حين صعد البلاديوم 2.7% إلى 2102.60 دولار.

سعر مصنعية الذهب والدمغة:



تختلف أسعار مصنعية الذهب، من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الدولار في مصر

استقرت أسعار صرف الدولار نسبيًا مقابل الجنيه رغم ارتفاع أسعار الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته امام العملات العالمية في ٢٠ عاما.



وسجل سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في تعاملات أمس مستويات ١٨.٥٤جنيه للبيع و١٨.٤٣ جنيه للشراء بالبنك المركزي مسجلا ارتفاعات طفيفة بنحو٢ قرشا عن تعاملات الامس، وسجل نحو ١٨.٥١ جنيه للبيع و١٨.٤٥ جنيه للشراء، وسجل في بنك القاهرة تحو١٨.٤٦ جنيه للشراء، و١٨.٥٣ جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك قطر الوطني.



وجاء استقرار الجنيه في الوقت الذي بشهد سعر الدولار ارتفاع إلى مستويات قياسية عالميا، حيث ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ عقدين في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الاثنين، مع سعي المتداولين إلى هذا الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى البحث عن عائدات.