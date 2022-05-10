أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين، رغم ارتفاع العملة الأمريكية عالميا إلى أعلى مستوياته في 20 عاما.



وسجل سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في تعاملات اليوم مستويات ١٨.٥٤جنيه للبيع و١٨.٤٣ جنيه للشراء بالبنك المركزي، وسجل نحو ١٨.٥١ جنيه للبيع و١٨.٤٥ جنيه للشراء، وسجل في بنك القاهرة تحو١٨.٤٦ جنيه للشراء، و١٨.٥٣ جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك قطر الوطني.



وجاء استقرار الجنيه في الوقت الذي يشهد سعر الدولار ارتفاع إلى مستويات قياسية عالميا، حيث ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ عقدين في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الاثنين، مع سعي المتداولين إلى هذا الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى البحث عن عائدات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:



سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.45 جنيه للشراء 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر:



سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.45 جنيه للشراء 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:



سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي:



سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 18.47 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي:



سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي:



سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.5 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.



حجم طباعة النقود في مصر:

ارتفع حجم طباعة النقود خلال يناير الماضي ليستحوذ علي نسبة 11.38% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.29% في ديسمبر السابق له و11.19% في نوفمبر 2021.



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه تم تقليص حجم تكاليف طباعة فئة 10 جنيهات لتبلغ 4.26 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 4.4 مليار جنيه في ديسمبر من العام السابق ومقارنة بـ 4.62 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

