رحمة أحمد مازحة عن تعرضها لوعكة صحية: "ودوني الورشة"

قالت الفنانة رحمة أحمد، التي جسدت شخصية "مربوحة" في مسلسل "الكبير" إنها بدأت تتنفس الصعداء بعد إصابتها بوعكة صحية عقب الانتهاء من تصوير المسلسل.



ومزحت خلال حوارها إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، بالقول: "الحمد لله ودوني الورشة بعد ماتعبت"، متابعة: "وقت المسلسل لما عملته مفكرتش أني أتوقع أصلًا نجاح الشخصية وركزت بس أعمل الشغل اللي عليا وأسيب الباقي على ربنا، لحد ما فاجئني رد الفعل وكنت مرعوبة مش خايفة بس . "



وكشفت رحمة أحمد أنها تعرضت لنوبات بكاء أثناء تصوير المسلسل من شدة خوفها من عدم إتقان الدور، قائلة: "جتعليا فترات كنت بعيط كتير أوي من الرعب ورحت للمخرج المنفذ محمد خيري وقلتله أنا حاسة إني ممكن مقدرش أكمل المسلسل وكنت مضغوطة جدًا ومرعوبة لأن ده وضع مهم كانت خطوة جديدة ومهمة ولازم أستغلها مظبوط".



وردًا على سؤال "الحديدي"، هل عرفك الناس في الشارع الآن"؟ قالت: "أه، بالفعل قبل كده أيام مسرحية أمين وشركاه كنت بعمل المسرحية وكان الناس مش بتاخد بالها وقتها تخيلت أن المسلسل هيكون كده برضه لكن ماحدث أني تفاجئت بما حدث والناس عرفتني وكان أول حد قالي يامربوحة في الشارع، قالوا مربوحة أهي وطلعت أجري".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.