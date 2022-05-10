تعرف على بطلة "نصي الثاني "للنجم علي ربيع

الفجر الفني
علي ربيع
علي ربيع
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يبدأ الفنان على ربيع، بعد أيام تصوير مسلسله الجديد "نصي التاني"، وتشاركه البطولة اللبنانية سابين خالد، في أولى تجاربها التمثيلية بمصر.

 

والمسلسل يتكون من 10 حلقات فقط ويخرجه عمرو صلاح.

 

واحتفل أبطال فيلم "زومبى" للنجم علي ربيع بعرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى بحضور صناعه، وذلك بإقامة عرض خاص بإحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

 

وحضر من صناع الفيلم كل من: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، محمد أوتاكا، المخرج عمرو صلاح، المؤلف أمين جمال، المنتج أحمد السبكي، كريم السبكي.

على ربيع نصي الثاني
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