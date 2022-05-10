هل تشبه رحمة أحمد "مربوحة"في منزلها؟ زوج الفنانة يكشف مواقف كوميدية بينهما

فأجا أحمد منصور زوج الفنانة رحمة أحمد مربوحة " في مسلسل الكبير أوي 6 زوجته أثناء استضافة الاعلامية لميس الحديدي لها بإتصال هاتفي، قائلًا: " لما جالها الدور مع أحمد مكي كنافي فترة مهمة في حياتنا عشان الطفل المولود واحتمالية السفر وقتها وبالتالي عندما عرض عليها الدور في مسلسل " الكبير أوي " كان تحدي كبير لينا خاصة أنها كانت في مسؤولي كبيرة في المنزل وبالاخص الطف وشالت اللي محدش يقدر يشيله".



وعن رأيه عندما عُرض على زوجته الدور قال: "كنت داعم ليها جدًا لما جالها الدور وقلتلها خدي الدور لان الفرصة دي لن تكرر في حياة أي حد خالص والفرصة بتيجي مرة واحدة في العمر ولم نفكر وقتها في إيجابيات أ سلبيات لان مسلسل الكبير لا يرفض ".



وعن لحظة حصولها على الدور وإخبارها له بالعرض قال:،"كان عندها مسرحية في الاوبرا وأنا كنت في البيت قاعد بالطفل ومشغل أغاني عشان يسكت وكنت عمال أقولها هتيجي أمتى ولما وصلت بدأنا العلاقة عشان قاعد بالطفل وقلتلي أحمد مكي زارني في المسرح وتقريبًا فيه ترشيح للدور ووقتها نسيت الخناق وكل شيء وقعدنا نفكر وقتها ووقتها قررنا إلغاء السفر وقلتلها ركزي في شغلك وأنا هعرف أظبط نفسي وسافرت أنا وقررت أنها تعيش في مصر وأمي وأمها يرعوا الولد ".



وردًا على سؤال الحديدي هل رحمة أحمد في البيت زي مربوحة؟..قال رحمة في البيت بتحاول تعمل أي حاجة حتى لو مش عارفاها بتفضل تحاول لحد ما تعملها ولما أتجوزتها ماكنتش متمكنة في الطبخ بنسبة 100% لكنها أصرت وتعلمت ".



وعن أسوأ الاكلات التي تحضرها قال: “المكرونة بالباشميل “،، مضيفا: ”أنا مقدر أن وقتها مليان ومضغوطة ورغم ذلك لا تقصر في البيت وعمرنا ماحسينا ان فيه شيء ناقص ولا عمرها قصرت في رعاية مصطفى إبننا”.



وأستطرد: "حياتنا كوميدية وأشهر موقف كميدي عشاناه يوم ما تقدمتلها كان فيه بعض العقبات وعيطت ومكنش هيتم وإحنا قاعدين إختلفنا في بعض الحاجات تفاجأنا أنها سابتنا ودخلت جوه وكلهم إستنتجوا أنها دخلت تعيط وفوجئت أنها بعتتلي على الواتس أني أتعامل في الموضوع وأنها هتعمل نفسها بتعيط ".



وغازلت رحمة أحمد زوجها مازحة على الهواء قالت: “يا كلوب العتمة”