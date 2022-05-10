مايان السيد تتصدر تريند جوجل وتوجه رسالة لمنتقديها

تصدر اسم الفنانة الشابة مايان السيد تريند جوجل، وهذا بعد التغريدة الأخيرة لها عبر تويتر حيث وجهت رسالة لمتابعيها ومنتقديها الذين يقومون بتعليقات سلبية.

ووجهت مايان السيد لمنتقديها بعد رحلتها الأخيرة إلى المكسيك للاستمتاع بإجازة عيد الفطر، عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر، رسالة مهمة.

وجاء نص رسالة مايان السيد لجمهورها كالتالي: "عندما تختار أن تتجاهل وألا تعطي أهمية للتعليقات السلبية أو الحكم عليك من قبل الآخرين فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية.. هذا الأمر حقا غير حياتي للأفضل ".

وتقضي الفنانة مايان السيد عطلتها الصيفية بالأجواء الصيفية في مدينة بلايا ديل كارمن، حيث تزور المناطق الأثرية، فضلًا عن الأسواق الشهيرة في المكسيك.

ونشرت مايان السيد مجموعة من الصور، عبر حسابها على إنستجرام، خلال العطلة الصيفية، في المكسيك، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: "عسل"، "إيه الجمال ده"، "جميلة"، "قمورة أوي"، "حلويات أوي"، "عروسة البحر"، "أحلى بنوتة".

وشاركت مايان السيد، في مسلسل “الاختيار 3 - القرار” الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022.

ومسلسل "الاختيار 3 – القرار" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبدالغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.