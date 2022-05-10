أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-5-2022.. تصل إلى 45 جنيها

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها عقب انقضاء فترة عيد الفطر المبارك حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك إلى نحو 45 جنيها في بعض المناطق، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين بين 40 و41 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 30 و31 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 45 إلى 47 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 45 إلى 50 جنيها، وسعر البانية بين 80 إلى 100 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و8 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 4 إلى 5 جنيهات،

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض من 47 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 52 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 54 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 60 جنيهًا والبيض البلدي بين 65 إلى 75 جنيهًا للكرتونة.