أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في الأسواق

الاقتصاد
الأسماك - أرشيفية
الأسماك - أرشيفية
Advertisements

ارتفعت أسعار الأسماك  اليوم الثلاثاء 10-5-2022، حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 40 إلى 44  جنيها، والبلطى مقاس 2 من 34 إلى 38 جنيها، وانخفض البلطى الأسوانى ليسجل من 20 إلى 40 جنيها بدلا من 45 جنيها، والفيلية البلطى 30 إلى 130 جنيها، وانخفض قشر البياض ليسجل 90 إلى 110 جنيها بدلا من 120 جنيها.

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها، وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها، والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 400 إلى 460 جنيها، والجمبرى مقاس 1 بلغ 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 200 إلى 260 جنيها، والجمبرى المجمد بلغ سعره 90 إلى 170 جنيها.


 

Advertisements

الأكثر قراءة

"ارتكبتوا خطأ كبير".. ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي والسبب مثير

موسيماني يثير أزمة كبرى مع ثنائي الأهلي قبل لقاء وفاق سطيف

لهذا السبب.. عواطف حلمي تتصدر تريند "جوجل"

اعترافات سيدة وزوجها بقتل ميكانيكي بكرداسة: وصلنا سلك كهربائي وقطعنا عضوه الذكري

معلومات لا تعرفها عن مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي بالمنيا

أول قرار من الخطيب عقب إعلان استضافة المغرب لنهائي دوري الأبطال

خمسينية كرداسة اتفقت مع زوجها على قتل عشيقها.. والجناة "صعقاه وقطعا عضوه الذكري"

مفاجآت جديدة في مقتل ميكانيكي على يد سيدة وزوجها بكرداسة