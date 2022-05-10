تعرف على حالة الطقس اليوم × 9 نقاط

يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة حالة الطقس، عن تفاصيل حالة الطقس يوميا من خلال متابعة النشرت الجوية وبيان الأرصاد الجوية الذي يصدر عن هيئة الأرصاد يوميا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة التفاصيل حول حالة الطقس على مدار اليوم، لمعرفة التفاصيل الكاملة والأحوال الجوية طوال النهار والليل، نوفر لمتابعينا لكرام نقاط مبسطة للاطلاع على حالة الطقس اليوم

ارتفاع الحرارة في طقس اليوم الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 30 والإسكندرية 25

ارتفاع درجات الحرارة نهارا في القاهرة الكبرى ولطيف ليلا

ارتفاع درجات الحرارة نهارا في الوجه البحري ولطيف ليلا

ارتفاع درجات الحرارة نهارا في جنوب سيناء ولطيف ليلا

ارتفاع درجات الحرارة نهارا في شمال الصعيد ولطيف ليلا

اعتدال الطقس نهارا على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا

الطقس اليوم شديد الحرارة في جنوب الصعيد ومعتدل ليلا.

تعرض بعض الطرق المؤدية لهذه المدن لشبورة مائية وهم: ( القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة)

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري



وإليكم في النقاط التالية بيان تفصيلي بدرجات الحرارة:

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجات

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة