رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

تتصدر الفنانة رحمة أحمد تريند جوجل بين الحين والأخر بعد خوضها الماراثون الرمضاني لعام 2022، وقيامها بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوى 6 للفنان أحمد مكي، الذي حقق نجاحا جماهيرا كبيرا.

ووضعت رحمة أحمد لنفسها مكانا مميزا في قلوب الجماهير بخفة ظلها ودمها الخفيف وروحها المرحة التي ظهرت على الشاشة، حيث أصبحت ترسم البسمة على وجوه المشاهدين بشكل تلقائي وبسيط حين ظهورها.

وصادف الأحد الماضي، عيد ميلاد الفنانة رحمة أحمد، حيث لاقت تهنئة عدد كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رحمة أحمد، صورة لها في عيد ميلاده، وهي ترتدي ملابس بيضاء اللون، وعلقت:"شكرًا على كل الرسائل والمعايدات والمكالمات الجميلة علشان عيد ميلادي.. بتمنى السنة اللي جاية الأحباب يزيدو ومينقصش منهم حد".

وتحدثت رحمة أحمد عن مشاركتها ودورها في مسلسل الكبير أوي 6، خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، حيث لمع نجمها وتألقت على مدار شهر رمضان المبارك، وطوال حلقات عرض المسلسل.

معلومات عن رحمة أحمد

ولدت رحمة أحمد في القاهرة في 8 مايو 1994م

درست رحمة أحمد في جامعة حلوان بكلية العلوم

تخرجت رحمة أحمد من الكلية عام 2017م

التحقت رحمة أحمد بورش التمثيلية بنقابة المهن التمثيلية.

أول أعمال رحمة أحمد مسرحية «ديچافو» بمسرح الهناجر

شاركت رحمة أحمد في برنامج «أمين وشركاه»

شاركت رحمة أحمد هذا العام في مسلسل الكبير أوي 6 بعد اختيار المخرج أحمد الجندي لها

تزوجت رحمة أحمد من كاتب النصوص، أحمد منصور عام 2020

لدى رحمة أحمد طفل يُدعى مصطفى