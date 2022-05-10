مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يرتفع للشهر الـ11 على التوالي



سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 24.8% خلال شهر مارس/ آذار 2022 على أساس سنوي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، إن مؤشر الإنتاج الصناعي استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر الحادي عشر على التوالي؛ وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة: التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.

وأضافت الهيئة، أن أرقام شهر مارس/ آذار 2022 مؤشرا واضحا على تعافي الإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية، مع تسجيل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أعلى معدل نمو سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

ولفتت الإحصاء، إلى أنه عند النظر إلى الأجل الطويل يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أصبح إيجابيا في مايو/ أيار 2021، واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2019 وعام 2020؛ متأثرة جزئيا بالوباء العالمي.

وارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 26.6% خلال شهر مارس/ آذار 2022 على أساس سنوي؛ حيث زادت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

ونوهت هيئة الإحصاء، بأن نشاط الصناعة التحويلية ظهر خلال شهر مارس/ آذار الماضي متعافيا من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية ومتأثرا بانتعاش التجارة الدولية وزيادة الصادرات الوطنية.

وارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية 22%، وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 1.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية خلال مارس/ آذار 2022 بنسبة 2% مقارنة مع شهر فبراير/ شباط؛ مدعوما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعا بنحو 0.7%، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 6%.

فيما، ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضا بنسبة 1.3%، على الرغم من ذلك لم يكن له تأثير ملحوظ في مؤشر الإنتاج الصناعي؛ بسبب وزنه المنخفض.