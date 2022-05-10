النفط الكويتي يرتفع إلى 117.22 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين، بنسبة 0.07% أو ما يُعادل 8 سنتات؛ ليصل إلى مستوى 117.22 دولار، مقابل 117.14 دولار للبرميل في الجلسة السابقة؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، بعدما خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات الخام الروسية، ومع استمرار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يلغي الاتحاد الأوروبي الحظر المقترح على السفن المملوكة له التي تنقل الخام الروسي بعد اعتراضات من أعضاء منهم اليونان، كما أنه يجري محادثات بشأن الحزمة السادسة من العقوبات.

إلى جانب المخاوف من عودة ظهور فيروس (كوفيد - 19) في الصين، حيث أثرت عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء على النشاط الاقتصادي، وحذر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ من وضع التوظيف المعقد والخطير، مع تشديد القيود سعيًا لاحتواء انتشار المرض.

على صعيد تداولات اليوم، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.32% أو ما يُعادل 1.40 دولار لتصل إلى 104.54 دولار للبرميل.

كما هبطت اليوم أيضًا العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.32%، أو ما يُعادل 1.36 دولار عند مستوى 101.73 دولار للبرميل.

 

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