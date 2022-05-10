الضرائب: مشاركة الفنانين كضيوف شرف في الأعمال الفنية لا تستوجب ضريبة



أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائه مع نقيب المهن التمثيلية، وبعض الفنانين عن تقدير وزير المالية للرسالة السامية للفن ودوره الهام في تشكيل وجدان المجتمع، وبث قيم الولاء والانتماء وحب العمل والنجاح، وغيرها من القيم التي يحتاج إليها المجتمع بما يسهم في تحقيق التطور والتنمية المستهدفة للوطن والمواطنين.



وأشار عبد القادر، إلى توجيهات وزير المالية بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع النقابات الفنية من خلال تشكيل لجان دائمة بمقرات هذه النقابات تهدف ليس فقط إلى حل المشكلات الضريبية، ولكن تهدف إلى تلافي حدوث تلك المشكلات من الأساس عن طريق نشر الوعي الضريبي الصحيح لجميع أعضاء هذه النقابات، هذا بالإضافة إلى قيام هذه اللجان بدراسة كافة المطالب والمقترحات المقدمة إليها للوصول لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة ولتطبيق صحيح القانون، لافتًا إلى أنه بالفعل قامت هذه اللجان بحل العديد من المشكلات.



وصرح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، أنه بشأن المعاملة الضريبية للأعمال التي يؤديها الفنانون دون مقابل، فإن اللجنة التشريعية المٌشكلة بقرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2020، والتى تتولى دراسة واقتراح التعليمات والكتب الدورية والأدلة التي تصدرها المصلحة لدراسة الحالات التي تتطلب توحيد الراي بشأنها، انتهت إلى أن الأعمال التي يؤديها الفنانون عن طريق الظهور في بعض البرامج التليفزيونية دون مقابل، وكذا قيامهم بالتمثيل في عدة أدوار كضيوف شرف بالمشاركة في الأعمال الفنية دون مقابل لا يُستحق عنها ضريبة جدول، ما دام لم يتم تحصيل مقابل لهذه الخدمات، حيث أن وعاء ضريبة الجدول في هذه الحالة لا شئ، وبالتالي لا يوجد وعاء يُستحق عنه ضريبة جدول، بشرط التأكد من عدم حصول الفنان على أية مبالغ نقدية، وذلك بمطابقة ما يرد بإقراره على مستندات الجهات التي يقدم إليها هذه الخدمة.



وأكد "عبد القادر" على اهتمام مصلحة الضرائب المصرية بحل كافة المشكلات الخاصة بالفنانين، إيمانًا منها بالدور الهام لهم في المجتمع، وأهمية مساهمتهم في دعم ثقافة الالتزام الطوعي بالضريبة، مضيفًا أن المصلحة تحرص على نشر الوعى الضريبي بصحيح القانون، وتقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لشرح الموضوعات الضريبية التي تخص الفنانين مثل مواد القانون التي تنص على خضوع الفنان لضريبة القيمة المضافة، وما هي فئة الضريبة وكيفية حسابها، وما هو موقف منتج العمل الفني من هذه الضريبة.



وأعرب "الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية "خلال اللقاء عن شكره وتقديره لاهتمام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بهم وبحل المشكلات الضريبية التي يواجهها الفنانون والاستماع لهم ولمطالبهم ومقترحاتهم، وكذلك على الاستجابة السريعة لمطالب الفنانين بدراسة مدى خضوع الأعمال التي يؤديها الفنانون عن طريق الظهور في بعض البرامج التليفزيونية دون مقابل، وكذا قيامهم بالتمثيل في عدة أدوار كضيوف شرف بالمشاركة في الأعمال الفنية دون مقابل للضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن الفنانين حريصون على سداد مستحقات الدولة، وكذلك حريصون على الالتزام الضريبي، قائلًا إن الجماهير تنظر إلينا كقدوة ونحن تحت أمر الدولة في أي التزام.



وأشار " أشرف زكى " إلى أنه تم الاجتماع مع المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية لمعرفة ما للفنانين من حقوق، وما عليهم من واجبات ولمناقشة صياغة بروتوكول تعاون بين المصلحة والنقابة لتحقيق الصالح العام.



وتوجه " نقيب المهن التمثيلية " برسالة لشباب الفنانين خاصة الذين ليس لديهم القدرة على الاستعانة بمحاسب قانونى، بأن هناك لجنة دائمة من مصلحة الضرائب المصرية، تتواجد يومي الأحد والأربعاء من كل اسبوع بمقر النقابة، حيث تقوم لجنة من نقابة المهن التمثيلية بعرض مشكلات الفنانين على اللجنة الممثلة لمصلحة الضرائب التي تتواجد بمقر النقابة لتقوم بحلها.



وفي سياق متصل، قال " محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب والمشرف على المراكز الضريبية " إن مصلحة الضرائب تتعاون مع كافة الممولين وتقدم لهم الدعم الفني اللازم وتعمل على تقديم ونشر الوعي الضريبي بكافة الوسائل، موضحًا أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بضرورة الاستماع لكافة ملاحظات المجتمع الضريبي وفتح باب الحوار والتواصل معه، وبخاصة فناني مصر ( القوى الناعمة)، وتم بناء على ذلك تشكيل اللجنة الدائمة لحل المشكلات وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات الضريبية اللازمة، وتوعيتهم بما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق، وتقوم هذه اللجنة بحل مشكلات الفنانين ليس فقط التابعين لمركز كبار المهن الحرة ولكن لكافة الفنانين بمختلف المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية والفنانين في جانب واحد من أجل تحقيق العدالة الضريبية والالتزام بتطبيق القانون بشكل صحيح.



حضر الاجتماع من جانب مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومعوض خليل مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومن جانب نقابة المهن التمثيلية الفنانين أشرف عبد الباقى، ولقاء سويدان، وبشرى.