نمو التبادل التجاري بين الإمارات واليونان 67%



ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان خلال العام 2021 بنسبة 67% ليصل إلى أكثر من ملياري درهم، مقابل 1.2 مليار درهم في العام 2020.

وبلغ معدل نمو التبادل التجاري خلال السنوات العشر الماضية 166%، حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشارت البيانات إلى أن أهم 5 سلع تم استيرادها من اليونان خلال 2021 تضمنت زيوت نفط وزيوتًا متحصلًا عليها من مواد معدنية بقيمة 510 ملايين درهم، وسجائر بقيمة 134 مليون درهم، وصفائح وألواح ألومنيوم بقيمة 77 مليون درهم، وأحجار بناء بقيمة 67 مليون درهم، وأدوية بقيمة 65 مليون درهم.

وتصدرت سلعة ألومنيوم خام قائمة أهم 5 سلع، تم تصديرها إلى اليونان العام الماضي مسجلة ما قيمته 244 مليون درهم.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان في أبوظبي.

وأكد الجانبان عزمهما المشترك على تعميق العلاقات بين الجانبين وتوسيعها لتشمل مجالات عديدة، إضافة إلى توحيد جهودهما لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 560 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 67.4٪ مقارنة بـعام 2020؛ مما يعزز الابتكار وتوفير الوظائف والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين.