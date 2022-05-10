وصول المبعوث الأممي إلى اليمن إلى مطار عدن الدولي في إطار جهود دعم الهدنة

عربي ودولي
اليمن - أرشيفية
اليمن - أرشيفية
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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غوندبرغ، اليوم الثلاثاء، إلى مطار عدن الدولي في إطار جهود دعم الهدنة بين الأطراف اليمنية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

 

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