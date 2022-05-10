"القصير" يبحث مع وزير الثروة الحيوانية الايفواري آفاق التعاون بين البلدين

خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة التصحر المقام حاليا بالعاصمة الايفوارية أبيدجان التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع سيدي توري وزير الثروة الحيوانيه الايفواري.



وفي بداية اللقاء قدم القصير الشكر للرئيس الايفواري والحكومة على الدعوة الكريمة لحضور إجتماعات مؤتمر التصحر الcop 15 وأشار إلي العلاقات التاريخية بين البلدين خاصةً في ضوء العلاقات القوية التي تربط القيادة السياسية مؤخرا، كما أشار إلى ان هناك توجيهات بشان تعزيز أطر التعاون بين مصر ودول القارة الافريقية، وفي هذا الاطار أكد "القصير" على استعداد الجانب المصري لتقديم كل أوجه الدعم للجانب الايفواري خاصة في مجال الاستزراع السمكي والانتاج الحيواني والبحوث الزراعية والامصال واللقاحات والتدريب وبناء القدرات في الانشطة الزراعية المختلفة بالمركز المصري الدولي للزراعة، كما أشار إلى ان مصر الأولى في إنتاج البلطي في إفريقيا والثالثة بمنطقة الشرق الاوسط في الاستزراع السمكي.



وجه “القصير” الدعوة للوزير الايفواري لزيارة القاهرة والاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر حاليا في مجال الثروة السمكية والسمكية.

ومن جانبه اشار" توري" بأهمية لقاء وزير الزراعة المصري وأنه يأمل بالاستفادة بالخبرة المصرية وخاصة مجال التدريب حيث إن كوت ديفوار لديها عجز في الفجوة الغذائية سواء في الانتاج الحيواني والسمكي والانتاج الداجني.



وفي نهاية اللقاء "القصير" سلم الوزير الايفواري مقترح مذكرة تفاهم لمراجعتها والرد عليها لامكانية توقيعها خلال زيارته للقاهرة.



وفي سياق متصل التقى القصير فيكي فورد "Vicki Ford" وزيرة الشئون الافريقية بالمملكة المتحدة وتناول اللقاء تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وبريطانيا.



وكذلك تأثير التغيرات المناخية على الزراعة حيث أكدت "فورد" ان بلادها تقدم كل الدعم لمصر واستضافتها لمؤتمر قمة المناخ cop 27 المقرر عقده نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.



القصير التقى أيضا مع السيد استفين كارويكي "Steven Kariouki" نائب رئيس البنك الافريقي للتنمية المسئول عن ملف الطاقة والكهرباء وتناول اللقاء بعض الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي ودعم القطاع الزراعي والتنمية في مصر.



حضر اللقاءات السفير وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.