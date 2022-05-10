“الصناعة” تقرر شطب السجل الصناعى لشركة "سمايل"



وزارة الصناعة قرار رقم 212 لسنة 2022 بشطب السجل الصناعي رقم 47039/2020 الصادر لصالح شركة سمايل الوطنية للصناعة والكائنة بالقطعة رقم 53 منطقة الورش الحرفية – ارض المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية – العين السخنة".

وجاء ذلك في الجريدة الرسمية بعدد رقم 103 الصادر 10 مايو سنة 2022، أن الغاء الرخصة للشركة المذكورة جاء نتيجة توقف النشاط لفسخ عقد الإيجار وإلغاء رخصة التشغيل

هيئة التنمية الصناعية اعتمدت خلال الربع الأول من العام الجارى 47 عقد بيع أراضي موقع بين المطورين الصناعيين والمستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مشروعات جديدة، كما خصصت 20 قطعة أرض صناعية من خلال الخريطة الاستثمارية بمساحة 37 ألف و674 متر مربع.



المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى تتويجًا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.