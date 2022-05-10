بيتكوين  تسجل أدنى مستوى في 10 أشهر





هوت العملة الرقمية بيتكوين، إلى أدنى مستوى لها منذ تموز (يوليو) 2021، بينما يستمر هبوط أسواق الأسهم في إلحاق الضرر بالعملات المشفرة التي يجري تداولها حاليا بما يتماشى مع ما يطلق عليه الأصول العالية المخاطر مثل أسهم التكنولوجيا. وهبطت بيتكوين 5.27 في المائة، إلى 32.23 ألف دولار بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش، في خامس جلسة على التوالي من الخسائر.

وهوت العملة المشفرة الأشهر عالميا 15 في المائة منذ بداية أيار (مايو)، وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.

