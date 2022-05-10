سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-5-2022 مقابل الجنيه

الاقتصاد
الدينار الكويتى-
الدينار الكويتى- ارشيفية
Advertisements

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-5-2022، مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.84 جنيه للشراء، و60.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

60.09 جنيه للشراء.

60.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

57.84 جنيه للشراء.

60.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

57.87 جنيه للشراء.

60.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

57.86 جنيه للشراء.

60.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

56.47 جنيه للشراء.

60.37 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

58.73 جنيه للشراء.

60.36 جنيه للبيع.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

ليس كيسي.. برشلونة يقترب من خطف نجم الكالتشيو

تطورات إصابة نجمي الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

"ارتكبتوا خطأ كبير".. ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي والسبب مثير

التموين: استلام 950 ألف طن من الأقماح المحلية حتى الآن (فيديو)

النرويج تتخلص من لقاحات ضد كورونا بسبب زيادة المعروض عن الطلب

اللجنة المشرفة على انتخابات نقابات المحامين الفرعية: التصويت يسير بانتظام

في هذا الموعد.. حماقي يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في الكويت

«ماتت أم ضحكة جنان».. مارينا صلاح ضحية جديدة في دفاتر الإهمال الطبي (فيديو)