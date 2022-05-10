8 تريليونات دولار حجم الخدمات المالية الرقمية في العالم





قال عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي اليوم، إن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم، تجاوز 8 تريليونات دولار خلال 2021، مع تقديرات أن يتجاوز 10 تريليونات دولار بحلول 2027، حسب "وام".

وقال خلال افتتاح أعمال ورشة عمل عن بعد، حول "البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المصاحبة"، إن "حجم سوق البنوك الرقمية قدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30.1 مليار دولار بحلول 2026"، لافتا إلى أن البنوك الرقمية تمثل نماذج أعمال جديدة تخدم تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في تطوير الخدمات المصرفية المالية والمصرفية الرقمية.

وبين، أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، لافتا إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصا جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظًا، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.

وأشار إلى أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبينا قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبية لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.

وأكد، أن خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات، من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة.

وعقدت الورشة بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، والبنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي، على دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية، للارتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة، وتحقيق التحول الرقمي.