وزير الزراعة يشارك في إجتماعات الـ cop 15 بالحوارات التفاعلية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حضر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعات الـ cop 15 كما التقى بالسيد جوشين فلاسبارت الوزير الألماني  للتعاون الدولي والتطوير الاقتصادي وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مكافحة التصحر cop 15)المنعقد حاليا في كوت ديفوار.


وقال القصير ان هناك رؤية مشتركة بين مصر وألمانيا حول أهمية قضايا المناخ والتصحر على المجتمعات والدول خاصة الأفريقية والنامية. 

‏وأكد "فلاسبارت" أنه كان هناك تعاون مسبق مع مصر في قضايا عديدة تتعلق بالمناخ والتصحر وأهمية إشراك المراة والشباب ودعمهم وخلق فرص العمل والتأمين علي المحاصيل الاستراتيجية
‏كما أشار "القصير" إلي أهمية دعم ألمانيًا لمثل هذه القضايا خاصة والتي يكون لها تأثيرات سلبية على فقدان الوظائف وصغار المزارعين وفي نهاية اللقاء قام الوزير الألماني بدعوة القصير لحضور الاجتماع القادمة والخاص بالتاثيرات السلبية على قضايا الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية الحالية خاصة تاثيراتها على دول القارة الافريقية.


‏حضر اللقاء السفير وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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