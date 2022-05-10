محافظ بورسعيد يعلن موعد بدء المراجعات النهائية المقدمة لطلاب الثانوية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور أكرم حسن، بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير وانتظام امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، جاء ذلك بحضور الأستاذ على الألفي نقيب المعلمين والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرحا تفصيليا من وكيل وزارة التعليم حول مستجدات العمل في عدد من الملفات المتعلقة بالعملية التعليمية ببورسعيد، كما وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عادل الغضبان على أن سيتم التنسيق مع مديرية الترببة والتعليم ببورسعيد وذلك لعقد مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الثانوية، على أن تكون المراجعات عبارة عن محاضرات مراجعة لجميع المواد التعليمية لطلاب الثانوية العامة يلقيها معلمين وموجهين ذوي خبرة في مجال التدريس، فضلا عن إمكانية متابعة المراجعات النهائية عبر عدد من المنصات الإلكترونية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم تخصيص عدة مراكز لتلقى المراجعات النهائية، وذلك بداية من 20 مايو الجاري، على أن تستمر المراجعات لمدة شهر، وتكون على فترتين في جميع المواد التعليمية، ووجه المحافظ بسرعة وضع الجداول الخاصة بالمراجعات وأسماء المعلمين المشاركين في المراجعات النهائية، حيث سيتم التعاقد مع نخبة من المعلمين لتكثيف المراجعات النهائية للطلاب، فضلا عن تجهيز أماكن المحاضرات على أعلى مستوى وتذويدها بأحدث الوسائل الاكترونية والتعليمية التي تساهم في سرعة تلقى واستيعاب الطلاب للمادة التعليمية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق بين الجهات المكلفة بالعمل، و تجهيز مراكز على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب في المراجعات النهائية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لمساعدة أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة في مراجعة المواد التعليمية قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية، متنميا للطلاب أن يحققوا أعلى درجات النجاح خلال العام الحالي.

محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

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