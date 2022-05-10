صرف 40 % من مقررات السلع التموينية لشهر مايو حتى الآن

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف نحو 40% من مقررات السلع التموينية لشهر مايو الحالي حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن المجمعات الاستهلاكية سوف تفتح أبوابها يوميا أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية إضافة إلى صرفها السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية.

وأوضحت أن هناك أكثر من 1100 صنف من السلع يتم ضخها يوميا داخل المجمعات الاستهلاكية مع تكثيف المعروضات حال زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين. من جانبه قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال إنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل شركة من شركات الجملة وشركات المجمعات لمتابعة توافر السلع وفتح المجمعات بالتناوب حسب القرارات المحددة لذلك.



وأضاف تم توجيه القطاعات الرقابية بالوزارة والمديريات التموينية بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية; لمتابعة توافر السلع وجودتها وإعلان الأسعار على كل سلعة ومتابعة المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022 في مصر، تضمنت القائمة التي تضم 25 سلعة ما يلي:

زجاجة زيت خليط وزن 800 جرام – السعر 23 جنيها مصريا.

كيس مكرونة وزن 800 جرام – السعر 10.5 جنيه مصري.

كيس مكرونة وزن 400 جرام – السعر 5.25 جنيه مصري.

كيس سكر وزن 1 كيلوجرام – السعر 10.5 جنيه مصري.

كيس فول وزن 500 جرام – السعر 11 جنيها مصريا.

شاي ناعم وزن 40 جراما – السعر 3 جنيهات مصرية.

كيس أرز وزن 1 كيلوجرام – السعر 10 جنيهات مصرية.

سمن صناعي وزن 800 جرام – السعر 24 جنيها مصريا.

كيس عدس وزن 500 جرام – السعر 11 جنيها مصريا.

صلصة وزن 300 جرام – السعر 4.75 جنيه مصري،

كيس ملح الطعام وزن 300 جرام – واحد جنيه مصري.

جبنة تتراباك وزن 250 جراما – السعر 7 جنيهات مصرية.

جبنة تتراباك وزن 500 جرام – السعر 13 جنيها مصريا.

حلاوة طحينية وزن 40 جراما – السعر 2 جنيه مصري.

زجاجة خل وزن 900 مللي – السعر 4.25 جنيه مصري.

لبن جاف وزن 125 جراما – السعر 17 جنيها.

بسكوت بوو – السعر 3 جنيهات مصرية.

بسكويت يويوز سادة – السعر واحد جنيه مصري.

بسكويت تومورو – السعر 3 جنيهات مصرية.

بسكويت يويوز ويفر – السعر 2 جنيه مصري.

مسحوق أوتوماتيك 800 جرام – السعر 17.50 جنيه مصري.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام – السعر 10.50 جنيه مصري.

صابون غسيل 125 جراما – السعر 2.25 جنيه مصري.

صابون تواليت 125 جراما – السعر 5.5 جنيه مصري.

كيس سائل غسيل أواني وزن 80 جراما – السعر 2 جنيه مصري.