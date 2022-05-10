إطلاق بعثة تجارية لشركات الأسمدة البرازيلية خلال يوليو المقبل



أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن الاتفاق علي التنسيق المشترك بين المجلس والغرفة التجارية العربية البرازيلية، لإقامة منتدى للأعمال بين البلدين يعقد في البرازيل خلال شهر يوليو المقبل يتم على هامشه تنظيم بعثة تجارية، تضم الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأسمدة، لمقابلة نظرائهم من المستوردين وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية البرازيلية لتحديد احتياجاتها من الأسمدة المصرية.

أوضح أبو المكارم أن 17 شركة من أعضاء المجلس منتجة ومصدرة للأسمدة قد التقت ماركوس مونتوس - وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين بجمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري البرازيلي لبحث إمكانيات التعاون بين الشركات المصرية والبرازيلية في هذا المجال.

أضاف أن الشركات المصرية قدمت عرض توضيحي لإمكانياتها من حيث القدرة الإنتاجية والتصديرية، وأنها قد ابدت رغبتها في تلبيه احتياجات السوق البرازيلي من الأسمدة.

أشار أبو المكارم أنه قد تم إفادة الجانب البرازيلي بنوعيات السماد المنتج في مصر، حيث تنتج مصر العديد من أنواع الأسمدة المدرجة تحت البنود الجمركية التالية3101 سماد حيواني أو نباتي. و3102 سماد نيتروجيني و3103 سماد فوسفاتى و3104 سماد بوتاسي، و3105 سماد مركب يحتوي على اثنين أو ثلاثة من عناصر التسميد النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

وذكر أنه قد صدرت مصر في عام 2021 من الأسمدة للعالم ما قيمته 2،296 مليار دولار، محققة معدل نمو 61٪. وأن البرازيل استوردت أسمدة من مصر بلغت قيمتها نحو 235.62 مليون دولار.

أكد أبو المكارم أن الفترة المقبلة تتطلب تنظيم العديد من البعثات التجارية والمعارض وبعثات المشترين في كلا البلدين. من أجل تحقيق المزيد من التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.