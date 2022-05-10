ميناء دمياط يتداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن.. بينما غادر 8 سفن ويتواجد 3 سفن على الأرصفة ليصل إجمالي السفن التى تم تداولها بالميناء 21 سفينة.

وذكر المركز فى بيان صادر اليوم الثلاثاء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 400 طن بصل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51029 طنا تشمل: 4500 طن صويا و729 طن خشب زان و11900 طن ذرة و18850 طن قمح و10150 طن خردة و3138 طن حديد و856 طن فول و3307 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 906 أطنان.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغ 611 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة، وقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 63016 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 280175 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2701 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3153 شاحنة.

وشهدت موانئ البحر الأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6240 طن بضائع عامة متنوعة و358 شاحنة و80 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 16 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم، فيما بلغت حركة الصادرات تداول 2971 طن بضائع عامة ومتنوعة و124 شاحنة و16 سيارة.

كما بلغت حركة الواردات تداول 3269 طن بضائع عامة ومتنوعة و234 شاحنة و64 ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بعدد 58 شاحنة بحمولة 1566 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 شاحنة فارغة والسفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 101 شاحنة بحمولة 1651 طن بضائع عامة ومتنوعة و18 شاحنة فارغة و60 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بعدد 80 شاحنة بحمولة 1825 طن بضائع عامة ومتنوعة و14 ملاكي و2 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد 17 شاحنة بحمولة 434 طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 1 شاحنة بحمولة 10 طن بضائع عامة و4 ملاكي و48 شاحنة فارغة و42 طن سيارات ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 25 شاحنة بحمولة 712 طن بضائع عامة و2 ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 515 راكبا بموانيها.