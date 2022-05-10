المفوضية الأوروبية تخصص 700 مليون يورو لكرواتيا



أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تقييما أوليا إيجابيا لطلب كرواتيا بصرف 700 مليون يورو كمنح في إطار مرفق التعافي والمرونة التابع للمفوضية.

وذكرت المفوضية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل أن كرواتيا قدمت في 15 مارس طلب سداد للمفوضية على أساس تحقيق 33 معلما وهدفا واحدا تم تحديده في قرار المجلس التنفيذي لصرف الدفعة الأولى من أموال الدعم بما يغطي الإصلاحات والاستثمارات التي تنفذها الحكومة الكرواتية في مجالات الصحة والسياسة الاجتماعية وتعليم الكبار والإدارة العامة ومكافحة الفساد والشئون المالية والتدقيق والرقابة ومكافحة غسل الأموال والطاقة والنقل وإدارة المياه والنفايات فضلا عن كفاءة استخدام الطاقة في المباني.

وأضاف البيان أن السلطات الكرواتية أرفقت مع طلبها أدلة مفصلة وشاملة تثبت الوفاء بالمراحل والأهداف الـ34 فيما قامت المفوضية بتقييم دقيق لهذه المعلومات قبل تقديم تقييمها الأولي الإيجابي لطلب الدفع. وتتضمن خطة التعافي والصمود الكرواتية مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح في ستة مكونات بالإضافة إلى دعم الخطة بما يصل إلى 6.3 مليار يورو في شكل منح تم دفع 13% منها (818 مليون يورو) إلى كرواتيا في التمويل المسبق الذي خصصته المفوضية في 28 سبتمبر 2021 حسب ما جاء في ختام البيان.