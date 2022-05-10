توقيع اتفاقية لتشغيل الأردنيين في ألمانيا

وقعت وزارة العمل الأردنية مع وكالة التشغيل الاتحادية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل اتفاقية تشغيل الأردنيين في ألمانيا في عدد من القطاعات من بينها التمريض، استمرارا لتعزيز علاقات التعاون بين الاردن وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات العمل وتسويق الكفاءات الأردنية فيها.

ووقع الاتفاقية وزير العمل الأردني نايف استيتية وعن الجانب الألماني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية وكالة التشغيل الاتحادية الألمانية ماركوس بيرشر.



وأكد استيتية أن توقيع الاتفاقية جاءت مكملة للاتفاقيات الموقعة سابقا، وتهدف إلى متابعة تشغيل الأردنيين في القطاعات المطلوبة في سوق العمل الألماني بالتنسيق مع وكالة التشغيل الاتحادية الألمانية، كما تمكنهم من اكتساب خبرات عملية ومهنية في واحدة من أكبر اقتصاديات العالم تطورًا، لافتا إلى أن الحصول على فرصة عمل في سوق العمل الألماني يتطلب بداية تعلم اللغة الألمانية واجتياز المستويات اللغوية المطلوبة حسب الاتفاقيات الموقعة سابقا والحصول على امتحان اللغة الألمانية المعتمد لدى الجانب الألماني.



وأشار إلى إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ايضا استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء في تسويق الكفاءات الأردنية وإيجاد فرص عمل للأردنيين.



وبين أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى تحديد عملية الاختيار والتعيين من خلال التعاون بين الجانبين الأردني والألماني في تشغيل المهنيين الصحيين المؤهلين من الأردن كممرضين معتمدين في ألمانيا وكذلك تنفيذ برنامج المنفعة الثلاثية "Triple Win".



ولفت استيتية إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب الألماني على وضع آلية مناسبة وفعالة لتسويق الكفاءات الأردنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الألماني وكذلك تزويد الأردن بقائمة محدثة باستمرار عن الاحتياجات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الألماني.



كما أكد أن هذه الجهود تأتي ترجمة لعمق علاقات الصداقة المتينة التي تربط الاردن مع ألمانيا والتي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس على تعزيزها، مشيدًا بجهود الحكومة الألمانية والقطاع الخاص الألماني في تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في توفير أيد ماهرة ومدربة في مختلف المجالات من جيل الشباب ذكورا وإناثا للعمل في ألمانيا.



من جهته، قال بيرشر، إن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق أمام العمالة الأردنية المؤهلة لدخول ألمانيا وفقا للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الألماني، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.