تحسن الصادرات الأردنية العام الماضي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي أن الصادرات الأردنية حققت العام الماضي تحسنا كبيرا رغم ظروف جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي خصوصا، مقارنة مع عام 2019 كعام أساس.

وقال الشمالي خلال افتتاح معرض ومؤتمر إدارة المنشآت الذي بدأ أعماله بعمان اليوم الثلاثاء، إن أهمية المؤتمر والمعرض تكمن في تعزيز الوعي بأهمية القطاع، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين، وعرض أفضل الممارسات العلمية التي جرى التوصل إليها في مجال قطاع إدارة المنشآت الاقتصادية.

وأضاف، أن الحكومة تعتبر هذا الحدث تجسيدا لروابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيقا للنمو الاقتصادي الذي تنتهجه، ولا سيما بعد جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي لشركة الأولى لخدمات الحفلات والمؤتمرات أحمد شقور، إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، سيناقش تجارب الشركات والمؤسسات في تطوير إدارة المنشآت، كما يشكل المعرض فرصة لعرض منتجاتها المختلفة.

وأوضح أن المؤتمر سيركز على نشر الوعي بأهمية هذا القطاع، واستعراض التحديات وعرض الفرص والتشجيع على الاستثمار وتشبيك العلاقات الاقتصادية بين مقدمي الخدمات والمستفيدين من جهة وبين الجهات الحكومية والحوكمة لتسهيل عمل المستثمرين من جهة أخرى، من خلال استشراف الآليات والتقنيات الحديثة في قطاع إدارة المنشآت.

من جهته، أكد مدير مبيعات شركة "بلاتفورم" المتخصصة بتقديم خدمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فادي غنام أن مشاركة الشركة تنبع من أهمية تأثير الإدارة الإلكترونية في إدارة المنشآت الاقتصادية والمبادئ الأساسية التي تحكم المرافق بشكل عام، مبينا أن الشركة ستقدم خلال المعرض خدمات البنية التحتية التي تعمل على تحسين التنقل والمرونة والموثوقية وأمن تكنولوجيا المعلومات مع تقليل التكاليف، بما فيها نماذج مساحات عمل تقنية المعلومات الافتراضية.