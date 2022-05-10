جمارك دبي تنجز 381 ألف بيان جمركي خلال عطلة عيد الفطر

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تواكب ديناميكية دبي وتعزيز مكانتها كمدينة للمستقبل عبر تطوير أنظمة وبرامج جمركية ذكية تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتأمين احتياجات ومتطلبات المتعاملين في أي وقت ومكان، مشيرًا إلى أن جمارك دبي أنجزت 381275 بيانا جمركيا خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال سعادته: " أظهرت التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مدى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز العالمية للتجارة في الربط بين الأسواق الدولية ودعم انتظام سلاسل الامداد، وتبرز دولة الإمارات كمركز رئيسي للتجارة العالمية يملك إمكانيات كبيرة على صعيد تطور الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية ويتميز بكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والجمركية المرتكزة على التطوير الدائم لتطبيقات تقنية المعلومات الذكية".

وأردف: " حرصنا في جمارك دبي على القيام بمهامنا الحيوية لتعزيز الدور المحوري للإمارات في دعم التجارة العالمية حيث أنجزت جمارك دبي 24 مليون معاملة في العام 2021 مسجلةً نموًا قويًا بنسبة 50% مقارنة بعدد المعاملات المنجزة في العام 2020 والتي بلغت 16 مليون معاملة ونسبة 99.6 % من هذه المعاملات أنجزت من خلال الأنظمة الذكية للدائرة، حيث تمكن منصة مساحة العمل الذكية من إنجاز البيان الجمركي في أقل من 4 دقائق.

وأضاف سعادته: " خلال عطلة عيد الفطر تعاملت جمارك دبي مع 659101 حقيبة لنحو 515235 مسافرا على متن 4170 رحلة قادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي، وتقوم الدائرة بدور رئيسي في تسهيل وتسريع حركة لمسافرين، حيث اتخذت الدائرة العديد من الإجراءات في مباني المطار الثلاثة، ومطار آل مكتوم الدولي لتسهيل دخول الزوار والسائحين، ولدينا في إدارة عمليات المسافرين 822 ضابطا ومفتشا جمركيا يعملون على تحقيق سعادة المسافرين بما يرسخ دبي عاصمة السياحية العالمية، كما أنجزت الدائرة إجراءات 19132 سيارة قادمة إلى الدولة عبر منفذ حتا الحدودي ودفعت نحو تسهيل الإجراءات الجمركية للأشقاء الخليجين للاستمتاع بإجازتهم في دبي خلال عيد الفطر".

وثمن سعادة المدير العام لجمارك دبي تصدر دبي المركز الأول عالميًا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يُعد شهادة ثقة دولية ويعد إنجازًا جديدًا يتحقق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤكدًا أن دبي باتت المركز العالمي المفضل للمال والأعمال، وانطلاق المشاريع وتأسيس الشركات حيث نجحت الإمارة في جذب 418 مشروعًا استثماريًا جديدًا، وفقًا للتقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

ولفت إلى أن منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طورتها وأطلقتها جمارك دبي والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، تدعم تحفيز شركات التجارة الإلكترونية والشركات المرتبطة بهذه الصناعة مثل متعهدي الخدمات اللوجستية /شركات النقل والإمداد/ والشحن السريع لتأسيس مراكز توزيع لها في دبي، حيث يهدف المشروع إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، وفق "استراتيجية دبي الإلكترونية" وتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة.

وأوضح أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الابتكارات الجديدة لخدمة العمل الجمركي، حيث أطلقت الدائرة العديد من الابتكارات المتميزة خلال الفترة الماضية من أبرزها الآليات الكهربائية الذكية لدوريات التفتيش والغواصة الجمركية لتصوير ورصد السفن التجارية، كما طورت الدائرة ابتكار /I- box/ للبضائع الثمينة، وأطلقت المرحلة الثانية لنظام الإفصاح المبكر الذكي I-Declare إضافة إلى برنامج التفتيش الذكي /SIMA/، وبلغ إجمالي عدد الأفكار والابتكارات الجديدة التي تلقتها الدائرة منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2021 أكثر من 46 ألف فكرة، وبلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها الدائرة في مجال الابتكار 145 جائزة محلية وعالمية.