حالة الطقس غدا الأربعاء 11-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض بسيط في درجات الحرارة، في حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ذلك على فترات متقطعة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا

كما أضافت «الأرصاد الجوية»، في بيان لها، أن الطقس سيكون غائمًا جزئيا، على كل من وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر في تلك المناطق، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتابعت «الأرصاد الجوية»، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين سيكون الطقس حارا على كل من محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على كل من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وتتراوح درجات الحرارة العظمى في حالة الطقس غدا الأربعاء ما بين 24-41 درجة، خلال ساعات النهار.

وأكدت «الأرصاد»، أنه خلال ساعات المساء، يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وسط سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، ويسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتسجل درجات الحرارة ما بين 17-23 خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 11 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.